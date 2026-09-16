توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الأربعاء)، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى استمرار فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة نجران، فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي تبوك والرياض.

كما لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من الخليج العربي والبحر الأحمر.

رياح تتجاوز 50 كيلومتراً على البحر الأحمر

وعن حالة البحر الأحمر، توقع المركز أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 15 و35 كيلومتراً في الساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و30 كيلومتراً في الساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتراً في الساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، ويصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وتكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيفة إلى متوسطة الموج تصل إلى مائجة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج

وفي الخليج العربي، تكون الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و25 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 10 و30 كيلومتراً في الساعة على الجزء الجنوبي.

ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر على الجزء الشمالي، وبين نصف متر ومتر ونصف على الجزء الجنوبي.

وتكون حالة البحر خفيفة الموج على الجزء الشمالي، وخفيفة إلى متوسطة الموج على الجزء الجنوبي.