شهدت مدينة كوم أمبو في محافظة أسوان جريمة مروعة راح ضحيتها فتحي الميرغني، عمّ الفنان المصري حمدي الميرغني، بعدما أطلق عليه مجهولون وابلًا من الرصاص أثناء توجهه إلى عمله صباح الاثنين، في واقعة هزّت الأهالي والمارة الذين شاهدوا سقوطه وسط الشارع.

حمدي الميرغني نعى عمه عبر حسابه على (فيسبوك) بكلمات مؤثرة، مؤكدًا أنه كان الأقرب إلى قلبه، قائلاً: «توفي إلى رحمة الله عمر فتحي ميرغني.. أصغر أعمامي وأحبهم إلى قلبي، هتوحشني أوي يا عمي»، مطالبًا جمهوره بالدعاء له.

وبحسب رواية شقيق القتيل، صلاح الميرغني، فإن الراحل فوجئ بسيارة تعترض طريقه، قبل أن يترجّل منها شخصان تحدثا معه لثوانٍ، ثم وجّها إليه اتهامات تتعلق بخلافات بين آخرين، لتتحول المحادثة سريعًا إلى اعتداء مسلح انتهى بإطلاق نحو 14 رصاصة أصابته في أنحاء متفرقة من جسده، قبل أن يلوذ الجناة بالفرار.

الأهالي سارعوا لإبلاغ السلطات، فيما وصلت سيارات الإسعاف لتجد الضحية قد فارق الحياة متأثرًا بإصاباته البالغة. وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

أسرة القتيل أكدت أنه كان موظفًا بمجلس مدينة كوم أمبو، وزوجًا وأبًا لأطفال، ولم يكن طرفًا في أي نزاعات، مطالبة بسرعة ضبط الجناة وكشف دوافع الجريمة التي وقعت في وضح النهار وأثارت حالة من الغضب في المنطقة.

وتواصل الأجهزة الأمنية في أسوان جهودها لتحديد هوية المتورطين في الحادث، وسط متابعة واسعة من الأهالي الذين ينتظرون كشف ملابسات الجريمة التي صدمت الجميع.



