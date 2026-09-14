أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سوف يستقبل غدًا، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الذي يقوم بزيارة عمل إلى مصر، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن برنامج الزيارة يتضمن لقاءً ثنائيًا بين والأمير محمد بن سلمان والرئيس السيسي، يليه اجتماع موسع بمشاركة وفدي البلدين، قبل أن يقيم الرئيس المصري مأدبة غداء تكريمًا لولي العهد.

ومن المقرر أن تتصدر العلاقات السعودية - المصرية جدول المباحثات، بما يشمل سبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي الزيارة في ظل تنسيق متواصل بين الرياض والقاهرة بشأن الملفات العربية والإقليمية، في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة، ولا سيما ما يتعلق بالأمن الإقليمي والأزمات والصراعات القائمة وسبل احتوائها.

وترتبط السعودية ومصر بعلاقات سياسية واقتصادية واستراتيجية وثيقة، وشهدت السنوات الأخيرة تكثيفًا للتنسيق بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، إلى جانب تنامي الاستثمارات والتبادل التجاري والتعاون في عدد من القطاعات.

ويُنظر إلى التنسيق المصري السعودي باعتباره أحد محاور العمل العربي في التعامل مع القضايا الإقليمية، في ظل توافق البلدين على أهمية دعم استقرار المنطقة، واحترام سيادة الدول، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات.

