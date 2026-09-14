نجت الفنانة المصرية جوري بكر من حادث سير مفاجئ، بعدما انفجر إطار سيارتها أثناء قيادتها، في واقعة أثارت حالة من الخوف لديها، خصوصاً أنها كانت قد أوصلت نجلها إلى المنزل قبل وقوع الحادث.

تفاصيل الحادث

وشاركت جوري بكر متابعيها تفاصيل ما حدث من خلال خاصية «ستوري» عبر حسابها على «إنستغرام»، ونشرت صورة للإطار بعد انفجاره، وكشفت أن نجاتها من الموقف تزامنت مع وجود نجلها بعيدًا عن السيارة.

وعبرت الفنانة عن حمدها لله لأنها تمكنت من توصيل ابنها إلى المنزل أولًا، قبل أن تتعرض السيارة لهذا العطل المفاجئ، مؤكدة أن هذا الأمر جعلها تشعر بالامتنان والنجاة من موقف كان من الممكن أن تكون عواقبه أكثر خطورة.

رسالة مؤثرة

وعلقت جوري بكر على الصورة برسالة حملت مشاعر الخوف والامتنان، قائلة: «بحمد ربنا إني نزلت ابني في البيت الأول، وبعدها الكاوتش فرقع، اللهم إنا نعوذ بك من فواجع الأقدار، وغصة القلب والله».

أعمال جوري الفنية

وعلى جانب آخر، واصلت جوري بكر حضورها في الدراما التلفزيونية خلال موسم رمضان 2026، إذ ظهرت ضمن أحداث مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»، الذي جمعها بالفنان ياسر جلال، في إطار مشاركاتها الدرامية خلال الموسم.

كما سجلت حضورًا آخر في مسلسل «الست موناليزا»، الذي عرض في النصف الأول من رمضان عبر شاشة «MBC مصر»، بمشاركة مجموعة من النجوم، بينهم مي عمر، سوسن بدر، أحمد مجدي، وفاء عامر، محمود عزب، شيماء سيف، محمد محمود.