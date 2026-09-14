أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم (الإثنين)، زوال الخطر عن منطقتي جازان ونجران ومحافظة خميس مشيط ومدينة أبها، مؤكدة أهمية الاستمرار في اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة عنها حفاظاً على السلامة.

وكانت المديرية قد أطلقت في وقت سابق إنذارات عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ بالمناطق المذكورة، للتحذير من خطر محتمل، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية واتباع إرشادات السلامة.

وشملت الإرشادات الابتعاد عن الأماكن المكشوفة والزجاج، وعدم الوقوف في الشرفات أو على الأسطح، فيما دعت الموجودين في الخارج إلى التوجه إلى أقرب مبنى آمن أو الاحتماء خلف ساتر صلب.

كما شددت المديرية على ضرورة تجنب التجمهر والتصوير والابتعاد عن المواقع الخطرة، وعدم تداول الشائعات أو المقاطع مجهولة المصدر، والحصول على المعلومات من القنوات الرسمية.