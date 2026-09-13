مع انطلاق سباق التجهيز والترشيحات لموسم الدراما الرمضانية، خرجت الفنانة المصرية فاطمة الكاشف عن صمتها الطويل بتصريحات عبر حسابها الرسمي، وجهت خلالها نداءً عاجلاً لشركات الإنتاج والمخرجين، معربة عن حزنها من التجاهل وقلة المشاركة في الأعمال الدرامية بعد مسيرة حافلة بالحصول على الجوائز.

الرسالة التي كتبتها الكاشف لم تكن مجرد منشور عادي، بل جاءت بمثابة صرخة وجع عكست معاناة جيل كامل من الفنانين الكبار أمام غياب الترشيحات وتجاهل الخبرات مع قرب السباق الرمضاني.

وبدأت الفنانة فاطمة الكاشف منشورها بكلمات تعبر عن حجم الصراع النفسي الذي عاشته قبل اتخاذ هذه الخطوة، قائلة: «بسم الله الرحمن الرحيم.. ترددت كثيراً لكن حقيقي تعبت من الصمت الطويل ومش عارفة أعمل إيه؟».

الصمت الذي فرضته ظروف السوق على مسيرتها دفعها لتجاوز الحرج الاجتماعي، لتعلن للجميع أن التمثيل ليس مجرد شغف، بل هو شريان الحياة الوحيد الذي يعيل أبناء هذه المهنة. واستغلت الكاشف فترة الإعداد للأعمال والتجهيز للترشيحات الدرامية الجديدة لتوجه حديثها المباشر لصناع القرار في الوسط الفني، قائلة: «نداء عاجل لكل شركات الإنتاج المحترمة، هذا وقت الترشيحات وتسكين الأدوار.. من فضلكم عايزين نشتغل، الغيبة طالت وده مصدر رزقنا الوحيد».

وأضافت بنبرة تتداخل فيها الحسرة مع قلة الحيلة: «وليس عندنا أي مشاريع أخرى.. فهل من مجيب لطلبنا المشروع؟»، مشيرة إلى أن التفرغ الفني الكامل طوال العقود الماضية منعها من بناء أي عمل أو تجارة جانبية خارج هذا المجال. واختتمت الكاشف رسالتها المفتوحة بتساؤل استنكاري حزين صدم جمهورها ومتابعيها: «أو قولوا لنا ماذا نفعل بعد قضاء العمر في هذه المهنة والحصول على عدة جوائز عن الأدوار التي قدمتها.. جزاكم الله خيراً مع أرق تحياتي».

وتفاعل المئات من المتابعين والفنانين مع رسالة فاطمة الكاشف، متضامنين مع طلبها المشروع ومطالبين شركات الإنتاج بضرورة احترام تاريخ الفنانين المخضرمين وإعادة دمجهم في الخريطة الدرامية الرمضانية.