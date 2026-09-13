أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد عبدالرحمن الفاخري أن سيادة القانون تمثل أساسًا لحماية كرامة الإنسان، وتعزيز المساواة، وترسيخ الأمن والاستقرار، بما يعزز الثقة بالمؤسسات.

وأوضح الفاخري، بمناسبة اليوم العالمي للقانون، أن الأنظمة والتشريعات توفر إطارًا منظمًا للعلاقة بين أفراد المجتمع ومؤسساته، مشددًا على أهمية رفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات، ونشر الثقافة القانونية؛ بما يمكّن الأفراد من معرفة حقوقهم والوسائل النظامية المتاحة لحمايتها.

رفع كفاءة الأنظمة وتعزيز الشفافية

وأشار إلى أن المملكة شهدت تطورًا متسارعًا في منظومتها التشريعية والعدلية، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما يسهم في رفع كفاءة الأنظمة، وتعزيز الشفافية، وترسيخ الاستقرار القانوني.

وشدد الفاخري على أهمية إسهام مؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي القانوني والحقوقي، وتعريف أفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم، ودعم احترام الأنظمة وتعزيز الالتزام بها.