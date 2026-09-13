استقبل محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، في مكتبه اليوم، قائد حرس الحدود في المنطقة الشرقية اللواء بحري علي بن عبدالله الأحمري، وعدداً من القيادات، وذلك بمناسبة تعيينه قائداً لحرس الحدود بالمنطقة.

وهنّأ أمير الأحساء اللواء الأحمري، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهامه، مؤكداً أهمية دور حرس الحدود في حماية حدود الوطن، وتعزيز أمنه وسلامة مقدراته، وما تتطلبه هذه المسؤولية من جاهزية عالية، وكفاءة ميدانية، وتكامل مستمر مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

تعزيز القدرات ورفع الكفاءة

وأشاد أمير الأحساء بما يبذله رجال حرس الحدود من جهود مخلصة في أداء مهامهم، وما يقدمونه من أعمال أمنية وميدانية تعكس مستوى الكفاءة والجاهزية، منوهاً بما تحظى به القطاعات الأمنية من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة، أسهم في تعزيز قدراتها، ورفع كفاءة منظومة الأمن والسلامة في مختلف مناطق المملكة.

استعراض المهام والأعمال

واطّلع أمير الأحساء على عرضٍ عن أبرز أعمال ومهام حرس الحدود بالمنطقة، وما يبذل من جهود لتعزيز الجاهزية ورفع كفاءة الأداء، إلى جانب استعراض المهام والأعمال التي يقوم بها بالمحافظة.

من جانبه، أعرب اللواء الأحمري عن شكره لمحافظ الأحساء، على ما يوليه من اهتمام ومتابعة، وما يقدمه من توجيهات ودعم يعززان التكامل والتنسيق مع مختلف الجهات، مؤكداً حرصه ومنسوبي حرس الحدود بالمنطقة على مواصلة أداء مهامهم بكفاءة واقتدار، والارتقاء بمستوى الجاهزية؛ بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وخدمة الوطن.