قتل فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم لمركبة في حي تل الهوا غرب مدينة غزة، وتزامن ذلك مع إطلاق نار كثيف من الزوارق الحربية الإسرائيلية تجاه شواطئ القطاع.

وتواصل القصف المدفعي وإطلاق النار من الآليات العسكرية والطائرات المسيّرة تجاه المناطق الشرقية من مدينتي غزة وخان يونس ومخيمات وسط القطاع، مما تسبب في دمار واسع في منازل وممتلكات الفلسطينيين.

جولات استفزازية وطقوس تلمودية

اقتحم مستعمرون اليوم المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) نقلاً عن مصادر محلية بأن نحو 240 مستعمراً اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوساً تلمودية وسط تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد والبلدة القديمة من القدس.