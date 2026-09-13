أظهرت دراسة عالمية واسعة أن تناول المشروبات شديدة السخونة قد يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بسرطان المريء، بعدما تابع باحثون من جامعة أكسفورد نحو مليون شخص على مدى 14 عامًا، ورصدوا تأثير درجة حرارة المشروبات في صحة المريء.

وتشير النتائج إلى أن شرب الشاي أو القهوة عند حرارة تبلغ 65 درجة مئوية أو أكثر يرفع احتمالات الإصابة بسرطان المريء بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بالمشروبات الدافئة.

وتوضح الدراسة، المنشورة في دورية International Journal of Cancer، أن هذا الارتباط يصبح أوضح لدى الأشخاص الذين يستهلكون عدة مشروبات ساخنة يوميًا، إذ تبين أن شرب ستة مشروبات أو أكثر بدرجات حرارة مرتفعة يزيد من خطر الإصابة بشكل ملحوظ. ويعزز حجم العينة الكبير قوة الأدلة على أن الحرارة العالية قد تسهم في إحداث تلف متكرر في بطانة المريء، ما يرفع احتمالات الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية.

ويشير المتخصصون إلى أن الانتظار قليلًا قبل تناول المشروب يمنح فرصة لانخفاض حرارته إلى مستوى آمن، بدلًا من شربه وهو شديد السخونة. ومع ذلك، تؤكد الدراسة أن عوامل نمط الحياة تظل الأكثر تأثيرًا في خطر الإصابة بسرطان المريء، وفي مقدمتها التدخين والكحول والسمنة، ما يجعل تجنب المشروبات شديدة السخونة خطوة مساندة ضمن مجموعة إجراءات وقائية أشمل.

