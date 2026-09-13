أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم (الأحد)، إجلاء طاقم سفينة تعرضت لهجوم بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، في حادثة جديد يرفع مستوى المخاطر الأمنية التي تواجه حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.



وقالت الهيئة، في التحذير رقم 134-26، إن السلطات المحلية أجلت طاقم السفينة بعد إصابتها بالمقذوف، موضحة أن طبيعة المقذوف والجهة التي أطلقته لا تزال غير معروفة، كما لم تتضح حتى الآن حالة أفراد الطاقم أو حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة، وما إذا كانت هناك آثار بيئية للحادثة.



ولم تكشف الهيئة اسم السفينة أو علمها أو طبيعة حمولتها، كما لم تحدد موقعها بدقة داخل المضيق عند وقوع الهجوم، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية.



ودعت الهيئة البريطانية السفن المارة في المنطقة إلى توخي الحذر، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، في وقت لم تعلن فيه أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم ترد معلومات فورية عن سقوط قتلى أو مصابين.



ويأتي الحادثة بعد أيام من إعلان الهيئة تعرض سفينتين لمقذوفات قرب خصب في سلطنة عمان، في واقعة أسفرت عن اندلاع حريق في إحداهما.



ويعد مضيق هرمز ممراً رئيسياً لحركة ناقلات النفط والطاقة، ما يجعل أي تصعيد أمني فيه محل متابعة دولية واسعة.