بين مزاعم انتقام سياسي وأنباء اختفاء في غياهب السجون الإفريقية، بدأت رحلة شاب مصري نحو المجهول بعد أن عاش 27 عاماً في واشنطن. في تطور مفزع يثير القلق بين المنظمات الحقوقية، أعلنت المحامية الأمريكية كيت أودونيل عن اعتقال موكلها المصري أحمد سليمان (30 عاماً) واقتياده إلى مكان مجهول بعد وصوله إلى غينيا الاستوائية، على خلفية ترحيله القسري من الولايات المتحدة وتصريحاته النارية التي كشفت انتهاكات قانونية بحق المرحلين.

وكان الشاب الذي عاش في أمريكا منذ أن كان طفلاً في الثالثة من عمره ويتمتع بحماية قانونية للإقامة، قد أُجبر على مغادرة الأراضي الأمريكية في إطار سياسات الهجرة الصارمة للرئيس دونالد ترمب، ليجد نفسه مرحلاً إلى دولة إفريقية ليست بلده، ولم يعرفها قط.

لم يصمت سليمان فور وصوله إلى محبسه الأول، بل أدلى بتصريحات جريئة لوكالة «فرانس برس»، كشف فيها تفاصيل مرعبة لاقتحام شرطيين مسلحين غرفته داخل الفندق الذي احتُجز فيه، واقتياده بالقوة رفقة 20 شخصاً آخرين، في إشارة علنية واضحة لإجبارهم على المغادرة.

ولم يتوقف الشاب المصري عند هذا الحد، بل استمر في التواصل مع الصحف والمنابر الإعلامية فاضحاً الانتهاكات والممارسات القاسية التي يتعرض لها المبعدون والمرحلون قسراً، وهو ما اعتبرته السلطات خطاً أحمر استوجب الرد.

وفي غينيا، باغتت السلطات المحلية الشاب أحمد سليمان بالاعتقال تحت ذريعة واهية وزاعمة تسببه في «كسر مرآة»! وقالت محاميته: «التهم الموجهة إليه مفبركة وغير واضحة.. الاعتقال يبدو بوضوح رد فعل انتقامي لأنه كان على دراية كاملة بحقوقه وتجرأ على الحديث مع الصحفيين».

وفي الوقت الذي تسود فيه حالة من التكتم التام من السلطات الرسمية في غينيا، يبذل فريق من المحامين المتطوعين في العاصمة مالابو جهوداً حثيثة للبحث عنه داخل زنازين ومراكز الاحتجاز، وسط مخاوف حقيقية على سلامته بعد أن توارت أخباره تماماً فور الاعتقال.