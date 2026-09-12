كشفت مصادر محلية يمنية عن مقتل عدد من القيادات العسكرية والأمنية في مليشيا الحوثي، خلال ضربات نفذها الجيش اليمني على مواقع وتجمعات للمليشيا في الساحل الغربي، بينهم رئيس عمليات اللواء الثالث صواريخ، العميد مجد الدين الحمزي، وقائد كتيبة المهام الخاصة عبدالغفار الطير، وضابط الأمن الوقائي في الجوف محمد الشريف.

وبحسب المصادر، فإن الحمزي ينحدر من محافظة صعدة، وينتمي إلى عائلة نائب رئيس هيئة الأركان الحوثية المعروف بـ«أبو فارس الحمزي».

المسؤول الأمني لمليشيا الحوثي في مديرية الرحبة بمحافظة مأرب فايز علي عبدالله الدباء

كما أكدت مصادر قبلية مقتل المسؤول الأمني لمليشيا الحوثي في مديرية الرحبة بمحافظة مأرب، فايز علي عبدالله الدباء، المكنى «أبو علي الدباء»، الذي ينتحل رتبة عقيد، خلال المعارك التي شهدتها المديرية خلال الساعات الماضية.

وتأتي أنباء مقتل القيادات الحوثية بالتزامن مع إعلان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد ماجد النزيلي، اليوم (السبت)، نتائج العملية العسكرية التي استهدفت مواقع وتجمعات للمليشيا في مديريتي المخا وذوباب على الساحل الغربي لليمن.

وقال النزيلي إن العملية الجوية أسفرت عن تدمير عربات وأسلحة تابعة للمليشيا، والقضاء على عدد من عناصرها بالقرب من ميناء المخا، موضحاً أن الضربات استهدفت تجمعات كبيرة لعناصر الحوثي بالقرب من مول «زيد الخرج» في مدينة المخا.

وأضاف أن العملية استهدفت تجمعاً لعناصر المليشيا بجوار إدارة مشروع المياه في المخا، إلى جانب عربات وعناصر حوثية على خط «المخا - ذوباب»، في منطقة المحجر الحيواني، على بعد نحو 11 كيلومتراً من مدينة المخا.

كما أشار إلى استهداف تجمعات أخرى لعناصر المليشيا في مقر سابق لأحد القادة العسكريين، في الدائري الشمالي بمدينة المخا.

وفي تطور لافت، قال شهود عيان إن إحدى الضربات استهدفت اجتماعاً لقيادات حوثية، وسط ترجيحات بوجود قيادات بارزة في الموقع، من بينها رئيس المكتب السياسي السابق محمد علي الحوثي.