خيّم الحزن والأسى على الوسط الرياضي والشارع العربي، إثر حادثة سير مروعة على الطريق الرابطة بين مدينتي بنقردان وجرجيس في تونس، وأسفرت عن وفاة مسؤول ولاعب سابق بنادي الاتحاد الرياضي ببنقردان متأثراً بإصاباته البليغة، فيما ترقد زوجته في العناية المركزة.

الفاجعة المباغتة وقعت جراء انزلاق مفاجئ للسيارة التي كان يستقلها الفقيد برفقة زوجته، مما أدى إلى انقلابها وتعرضهما لإصابات شديدة الخطورة، حيث فارق السائق الحياة في عين المكان متأثراً بجراحه قبل التمكن من إنقاذه ونقله إلى المستشفى.

وسارعت وحدات الحماية المدنية بالتدخل الميداني ونقل مرافقة الضحية (زوجته) على جناح السرعة إلى المستشفى الجهوي بجرجيس لتلقي الإسعافات الطبية العاجلة، حيث وصفت المصادر الطبية حالتها الصحية بالحرجة جداً وسط محاولات مضنية للسيطرة على تداعيات الإصابة.

وأثارت المعطيات الأولى للحادثة حالة عارمة من التعاطف والصدمة بين أهالي المنطقة وجماهير النادي، الذين نادوا بالترحم على الفقيد واستحضروا مسيرته الكروية والإدارية الحافلة في خدمة ناديه، بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية حول ملابسات الانزلاق الأليم.