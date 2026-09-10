صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لهجته تجاه إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستوجه ضربة قوية إلى جبل الفاس إذا مارست طهران أنشطة نووية فيه، ومعلناً أن بلاده «انتصرت» في الحرب ضد إيران.

وفي كلمة ألقاها خلال المؤتمر الجمهوري للانتخابات النصفية في دالاس، دعا ترمب الناخبين إلى دعم الجمهوريين في الانتخابات المقبلة، محذراً من أن خسارة الحزب للانتخابات النصفية ستؤدي، بحسب قوله، إلى فقدان الإنجازات التي تحققت خلال العامين الماضيين.

وأكد ترمب أن الولايات المتحدة شهدت خلال العامين الماضيين «أنجح فترة رئاسية في تاريخها»، مشدداً على ضرورة فوز الجمهوريين في الانتخابات النصفية المقبلة للحفاظ على هذه الإنجازات واستكمال أجندته.

كما واصل ترمب هجومه على الديمقراطيين، واصفاً إياهم بـ«اليسار المتطرف»، ومحذراً من أن سيطرتهم على الكونجرس قد تعيد البلاد إلى الوراء لسنوات.

وفي ملف الهجرة، قال ترمب إن أي مهاجر غير شرعي لم يتمكن من دخول الولايات المتحدة خلال الأشهر الـ15 الماضية، في تأكيد على ما يعتبره نجاحاً لسياسته المتشددة بشأن أمن الحدود.

وكان ترمب قد تعهد بمنح كل ناخب أمريكي 5 آلاف دولار حال فوز الجمهوريين بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.