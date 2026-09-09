أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اللواء الركن تركي المالكي، أن استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في اعتداءاتها الآثمة على المقدرات الوطنية والبنى التحتية في المملكة، يكشف نهجها المتطرف في التصعيد واستهداف المدنيين.

وأوضح المالكي أن المليشيا الحوثية نفذت، اليوم (الأربعاء)، اعتداءات باتجاه مدن خميس مشيط وأبها وجازان، مستخدمة عدداً من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

نهج إرهابي يستهدف المدنيين

وشدد المتحدث باسم قوات التحالف على أن استمرار هذه الاعتداءات يعكس النهج الإرهابي والفكر المتطرف للمليشيا الحوثية، وإصرارها على التصعيد واستهداف المدنيين بالمملكة، في امتداد لسلوكها العدائي وتهديدها للأمن والاستقرار.

حماية السيادة والمقدرات

وأكد اللواء المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية لحماية سيادة المملكة ومقدراتها الوطنية، وحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الآثمة.

حق الدفاع عن النفس

وأشار إلى أن إجراءات التحالف ستأتي بما يتوافق مع مبدأ الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي والمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وبما ينسجم مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.