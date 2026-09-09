استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، أمس (الثلاثاء)، الأمراء، والمسؤولين وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.
وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.
حضر الاستقبال، الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن مساعد بن عبدالرحمن، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير نواف بن سعود بن سعد بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن سعد بن محمد، والأمير خالد بن محمد بن سعود الكبير، والأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير فيصل بن سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن تركي بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن فيصل بن سلمان بن محمد، والأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن عبدالعزيز، والمستشار بوزارة الخارجية الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن تركي بن عبدالعزيز، والمستشار بالديوان الملكي الأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بندر بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز، ومحافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، والأمير خالد بن سعود بن خالد بن تركي، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن محمد بن سعد بن محمد، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن محمد بن سعد بن محمد، والأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن عبدالرحمن، والأمير سلطان بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير مشهور بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن خالد بن سعد بن فهد بن عبدالرحمن، والأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، ومحافظ الطائف الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن مقرن بن مشاري، والأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، والأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان، والأمير سعود بن ناصر بن سعود بن فرحان.
Crown Prince and Prime Minister Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz received, at Al-Salam Palace in Jeddah, yesterday (Tuesday), princes, officials, and a group of citizens who came to greet him.
At the beginning of the reception, everyone listened to the recitation of verses from the Holy Quran.
Among those present were Prince Mishaal bin Saud bin Abdulaziz, Prince Mansour bin Saud bin Abdulaziz, Prince Faisal bin Musaad bin Abdulrahman, Prince Khalid bin Saad bin Fahd, Prince Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz, Prince Nawaf bin Mohammed bin Abdullah bin Abdulrahman, Prince Dr. Saud bin Salman bin Mohammed, Prince Nawaf bin Saud bin Saad bin Abdulrahman, Prince Saud bin Saad bin Mohammed, Prince Khalid bin Mohammed bin Saud Al-Kabir, Prince Nawaf bin Nasser bin Abdulaziz, Prince Mansour bin Nasser bin Abdulaziz, Prince Dr. Bandar bin Salman bin Mohammed, Prince Abdulaziz bin Ahmed bin Abdulaziz, Prince Turki bin Abdullah bin Abdulaziz bin Musaid, Prince Faisal bin Saud bin Musaid bin Abdulaziz, Prince Faisal bin Turki bin Faisal bin Turki Al-Awwal bin Abdulaziz, Prince Fahd bin Faisal bin Salman bin Mohammed, Prince Nayef bin Mamdouh bin Abdulaziz, Prince Mohammed bin Abdullah bin Khalid bin Abdulaziz, Prince Abdulaziz bin Fahd bin Abdulaziz, Prince Faisal bin Abdullah bin Faisal bin Abdulaziz, Prince Saud bin Abdullah bin Abdulaziz, and the advisor at the Ministry of Foreign Affairs Prince Khalid bin Bandar bin Sultan bin Abdulaziz, Deputy Governor of Makkah Region Prince Saud bin Mishaal bin Abdulaziz, Prince Nayef bin Sultan bin Abdulaziz, Prince Abdulrahman bin Turki bin Abdulaziz, the advisor at the Royal Court Prince Bandar bin Muqrin bin Abdulaziz, Prince Khalid bin Bandar bin Musaid bin Abdulaziz, Prince Faisal bin Khalid bin Faisal bin Turki Al-Awwal bin Abdulaziz, Governor of Jeddah Prince Saud bin Abdullah bin Jalawi, Prince Khalid bin Saud bin Khalid bin Turki, Minister of Sports Prince Abdulaziz bin Turki bin Faisal bin Abdulaziz, Minister of Interior Prince Abdulaziz bin Saud bin Nayef bin Abdulaziz, Prince Abdullah bin Saad bin Abdulaziz, Prince Saud bin Mohammed bin Saad bin Mohammed, Minister of National Guard Prince Abdullah bin Bandar bin Abdulaziz, Prince Sultan bin Mohammed bin Saad bin Mohammed, Prince Saud bin Faisal bin Musaad bin Abdulrahman, Prince Sultan bin Saad bin Abdulaziz, Prince Mohammed bin Abdulaziz bin Mishaal bin Abdulaziz, Prince Abdulaziz bin Faisal bin Abdulmajid bin Abdulaziz, Prince Saad bin Abdullah bin Abdulaziz, Prince Mashhoor bin Abdullah bin Abdulaziz, Prince Abdullah bin Khalid bin Saad bin Fahd bin Abdulrahman, Prince Turki bin Faisal bin Abdulmajid bin Abdulaziz, Governor of Taif Prince Fawaz bin Sultan bin Abdulaziz, Prince Sultan bin Abdullah bin Abdulaziz, Prince Sultan bin Abdulaziz bin Hithlul bin Abdulaziz, Prince Dr. Khalid bin Abdullah bin Muqrin bin Mishari, Prince Dr. Nayef bin Thunayan bin Mohammed, Prince Dr. Mamdouh bin Saud bin Thunayan, and Prince Saud bin Nasser bin Saud bin Farhan.