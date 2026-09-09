استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، أمس (الثلاثاء)، الأمراء، والمسؤولين وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

حضر الاستقبال، الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن مساعد بن عبدالرحمن، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير نواف بن سعود بن سعد بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن سعد بن محمد، والأمير خالد بن محمد بن سعود الكبير، والأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير فيصل بن سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن تركي بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن فيصل بن سلمان بن محمد، والأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن عبدالعزيز، والمستشار بوزارة الخارجية الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن تركي بن عبدالعزيز، والمستشار بالديوان الملكي الأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بندر بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز، ومحافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، والأمير خالد بن سعود بن خالد بن تركي، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن محمد بن سعد بن محمد، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن محمد بن سعد بن محمد، والأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن عبدالرحمن، والأمير سلطان بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير مشهور بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن خالد بن سعد بن فهد بن عبدالرحمن، والأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، ومحافظ الطائف الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن مقرن بن مشاري، والأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، والأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان، والأمير سعود بن ناصر بن سعود بن فرحان.