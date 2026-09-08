أعلن المجلس الوطني لسلامة النقل الأمريكي رفع الصندوقين الأسودين لطائرة الشحن التي تجاوزت مدرج الهبوط في مطار ميامي الدولي بولاية فلوريدا، الأحد الماضي، في حادث أسفر عن وفاة خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين، بينهم ثلاثة في حالة حرجة.

وأوضح المجلس أن الصندوقين، وهما مسجل بيانات الرحلة ومسجل صوت قمرة القيادة، نُقلا إلى مقر المجلس في واشنطن لفحصهما وتحليل محتوياتهما، ضمن التحقيقات الجارية للكشف عن أسباب الحادث.

الطائرة تجاوزت المدرج واصطدمت بمركبتين

وكانت الطائرة، وهي من طراز «بوينغ 767-33A»، تعمل لصالح «أمازون برايم إير» وتشغلها شركة «21 Air»، قد تجاوزت نهاية المدرج أثناء هبوطها بعد وصولها من سان خوان في بورتوريكو، قبل أن تصطدم بمركبتين على الأرض.

ووفق المجلس، تجاوزت الطائرة السطح المعبّد للمدرج بنحو 396 متراً، واصطدمت أولاً بشاحنة تقل سبعة أشخاص من طاقم لتنظيف الطائرات داخل نطاق المطار، قبل أن تخترق السياج المحيط وتصطدم بمركبة أخرى كانت تسير على طريق خارج المطار.

نجاة قائدي الطائرة

ونجا قائد الطائرة ومساعده، وهما الشخصان الوحيدان اللذان كانا على متنها، فيما أكد المجلس أن الوفيات الخمس كانت بين الأشخاص الموجودين في المركبتين اللتين اصطدمت بهما الطائرة.

وأفادت السلطات بإصابة خمسة أشخاص آخرين، ثلاثة منهم في حالة حرجة، بينما نُقل مصابان آخران إلى المستشفى بإصابات أقل خطورة.

التحقيق يبحث أسباب تجاوز المدرج

ويحقق المجلس في مجموعة من العوامل المحتملة التي أدت إلى تجاوز الطائرة المدرج، من بينها موقع ملامستها للأرض وسرعتها وأداء المكابح وحالة الطائرة والظروف الجوية والرياح وقت الحادث.

وقالت رئيسة المجلس الوطني لسلامة النقل جينيفر هومندي إن تحديد السبب المرجح للحادث لن يتم إلا بعد استكمال التحقيق وتحليل الأدلة والبيانات التي جُمعت من موقع الحادث والصندوقين الأسودين.