أوقف تطبيق «واتساب»، اعتباراً من اليوم (الثلاثاء)، دعم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل Android 5، في خطوة ترفع الحد الأدنى المطلوب لتشغيل التطبيق إلى Android 6 والإصدارات الأحدث.

وأكد «واتساب» عبر مركز المساعدة الرسمي أن التطبيق لن يدعم، بدءاً من 8 سبتمبر 2026، سوى الأجهزة العاملة بالإصدار السادس من نظام «أندرويد» وما يليه، لتنتهي بذلك فترة دعم الهواتف التي ما زالت تعمل بإصدارات Android 5.0 وAndroid 5.1.

رفع الحد الأدنى للتشغيل

ويعني القرار أن مستخدمي الأجهزة التي لا يمكن ترقيتها إلى Android 6 أو إصدار أحدث لن يتمكنوا من مواصلة استخدام «واتساب» بصورة مدعومة على تلك الأجهزة، فيما يتعين على المستخدمين المتأثرين تحديث نظام التشغيل، إذا كان الجهاز يسمح بذلك، أو الانتقال إلى جهاز يعمل بإصدار مدعوم.

وبحسب موقع «WABetaInfo» المتخصص في متابعة تحديثات «واتساب»، دخل التغيير حيز التنفيذ اليوم، وأصبح Android 6.0 الحد الأدنى المطلوب لتشغيل التطبيق، بعد أن كان Android 5.0 ضمن الأنظمة المدعومة.

مواكبة التطورات التقنية والأمنية

وأوضح «واتساب» أن توقفه بصورة دورية عن دعم الأجهزة وأنظمة التشغيل القديمة يأتي بهدف مواكبة الأجهزة الأحدث والتطورات التقنية والأمنية.

وتراجع الشركة سنوياً أنظمة التشغيل والأجهزة الأقدم والأقل استخداماً، مشيرة إلى أن بعض هذه الأجهزة قد لا تحصل على أحدث التحديثات الأمنية، أو تفتقر إلى الوظائف التقنية اللازمة لتشغيل التطبيق.

تنبيهات للمستخدمين قبل إيقاف الدعم

وأشار «واتساب» إلى أنه يخطر مستخدمي الأنظمة التي يعتزم التوقف عن دعمها مسبقاً من خلال التطبيق، مع إرسال تذكيرات عدة بضرورة ترقية الجهاز أو نظام التشغيل لمواصلة استخدام الخدمة.

وبدخول القرار حيز التنفيذ، باتت الهواتف العاملة بنظام Android 6 والإصدارات الأحدث هي الأجهزة المؤهلة للحصول على دعم «واتساب» على نظام أندرويد.