أمير المدينة يؤكد أهمية الفتوى الموثوقة والوسطية في لقاء الرئاسة العامة للإفتاء

أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أن المملكة تحظى بمكانة دينية، بوصفها قبلة المسلمين ومهد الرسالة، وما تمثله من مرجعية موثوقة للمسلمين في مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن ما يصدر عن علمائها من فتاوى يستند إلى كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وفق منهج يقوم على الوسطية والاعتدال، ويسهم في جمع الكلمة ووحدة الصف.

جاء ذلك خلال كلمته في اللقاء العلمي الذي نظمه فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة المدينة المنورة، بحضور عضو هيئة كبار العلماء، رئيس مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف، الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، وعدد من المشايخ.

وأشار أمير منطقة المدينة المنورة إلى أهمية الدور الذي تضطلع به الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في منطقة المدينة المنورة، لما للمدينة من مكانة دينية، وما يرتبط بها من مسؤولية في بيان الأحكام الشرعية والإجابة عن أسئلة المستفتين، على أيدي العلماء المختصين والراسخين في العلم.

وأكد أمير منطقة المدينة المنورة أهمية تلقي العلم الشرعي والعقيدة الصحيحة عن العلماء الراسخين، الذين أفنوا أعمارهم في طلب العلم وخدمة الدين، مبيناً أن من أعظم نعم الله على الإنسان نعمة الإيمان، ثم نعمة الأمن والأمان.

كما أكد أمير منطقة المدينة المنورة أن المملكة تنعم -بفضل الله- بتحكيم الشريعة الإسلامية، وأن أنظمتها وتعاملاتها قائمة على كتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-، مشيراً إلى أن ذلك من النعم العظيمة التي تستوجب حمد الله سبحانه وتعالى وشكره.

ودعا أمير منطقة المدينة المنورة الله -عز وجل- أن يبارك في جهود مفتي عام المملكة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وأن يجزي القائمين على أعمال الإفتاء خير الجزاء، ويوفقهم لكل ما فيه خير البلاد والعباد.

وخلال اللقاء، ألقى الأمين العام لهيئة كبار العلماء، المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، كلمة أكد فيها أهمية الرسالة التي تضطلع بها الرئاسة، بمتابعة وإشراف مفتي عام المملكة، لخدمة المجتمع وتبصير المسلمين بأحكام دينهم، وإيصال الفتوى الشرعية الموثوقة إلى المستفيدين، وفق منهج يستند إلى كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وما عليه علماء المملكة من الوسطية والاعتدال.

وأشار إلى ما للمدينة المنورة من مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، وما تستقبله من زوار من مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يعظّم مسؤولية العمل العلمي والإفتائي فيها، ويؤكد أهمية الوصول إلى الزائر والمستفتي وتقديم الإجابة الشرعية الموثوقة التي تعينه على أداء عباداته على بصيرة، وتعزز وعيه الشرعي، وتحفظه من الفتاوى غير المنضبطة والمعلومات الدينية الصادرة من غير أهل الاختصاص.

وبيّن الشيخ الماجد أن ما تحظى به الرئاسة من دعم وعناية القيادة الرشيدة مكّنها من أداء رسالتها العلمية والشرعية وتطوير خدماتها، مثمناً ما يحظى به فرع الرئاسة في منطقة المدينة المنورة من اهتمام ومتابعة من أمير المنطقة ونائبه، بما يعزز دوره في خدمة أهالي المنطقة وزوارها.

إثر ذلك، ألقى عضو هيئة كبار العلماء، مفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة، الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار، كلمة تناول فيها أهمية الإفتاء في حياة المسلمين، وما يتطلبه من علم راسخ وتأصيل شرعي ومعرفة بأحوال الناس، مؤكداً أن وجود منظومة إفتائية مؤسسية في المدينة المنورة يسهم في تيسير وصول قاصدي المسجد النبوي إلى العلماء المختصين، والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم الشرعية، ولا سيما ما يتعلق بالعبادات وغيرها من المسائل التي يحتاج إليها قاصدو المدينة المنورة.

وأوضح الشيخ المختار أن رسالة الإفتاء تتجاوز الإجابة عن الأسئلة إلى نشر الوعي الشرعي، وتصحيح المفاهيم، وترسيخ منهج الاعتدال، وربط الناس بالعلماء الراسخين والمصادر الشرعية الموثوقة، بما يسهم في حماية المجتمع والزوار من الفتاوى الشاذة والأفكار المنحرفة، ويجسد عناية المملكة بالعلم والعلماء وخدمة الإسلام والمسلمين.

ويأتي اللقاء ضمن جهود الرئاسة في نشر العلم الشرعي وتبصير المسلمين بأمور دينهم، وتعزيز حضور الفتوى المؤسسية الموثوقة، ولا سيما في المدينة المنورة التي تستقبل على مدار العام قاصدي المسجد النبوي من مختلف دول العالم، بما يواكب ما تبذله المملكة من جهود في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال.