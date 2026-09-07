تسبب ثوران بركان أناك كراكاتاو في إندونيسيا في تعليق الرحلات الجوية في ثمانية مطارات، ما أثّر على أكثر من 1500 رحلة ونحو 170 ألف مسافر، فيما امتدت تداعيات الرماد البركاني إلى الدراسة وأنشطة الصيد.

964 رحلة متأثرة في مطار جاكرتا

وعلّقت وزارة النقل الإندونيسية العمليات الجوية في مطار سوكارنو-هاتا الدولي في جاكرتا حتى نهاية اليوم، بعد رصد الرماد البركاني، مشيرة إلى تأثر 964 رحلة في المطار وحده.

الرماد يصل إلى ارتفاعات شاهقة

ويواصل البركان، الواقع بين جزيرتي جاوة وسومطرة، ثورانه منذ يوم الجمعة، فيما وصل ارتفاع الرماد إلى نحو 6000 متر في بعض المناطق، وبلغ عمود الرماد 15 ألف متر في مناطق أخرى.

التعليم عن بُعد وتحذيرات للسكان

وقررت السلطات في لامبونج وجاكرتا تطبيق التعليم عن بُعد اعتبارًا من اليوم، كما دعت السكان إلى ارتداء الكمامات وتقليل الأنشطة في الأماكن المفتوحة.

ثوران سيميرو يرفع عدد البراكين عند مستوى الإنذار الثالث

وفي سياق متصل، ثار جبل سيميرو في جاوة الشرقية، مطلقًا عمودًا من الرماد بارتفاع كيلومتر فوق قمته، ليرتفع عدد البراكين الإندونيسية الخاضعة لمستوى الإنذار الثالث إلى خمسة براكين.