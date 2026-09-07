أشاد المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بالزخم الجديد الذي اكتسبته محادثاتهما مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف أمس (الأحد)، في إطار مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ووصل ويتكوف وكوشنر إلى كييف قادمين من موسكو، حيث أجريا، السبت، محادثات استمرت ثلاث ساعات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ويتكوف إنهما استمعا إلى «أفكار جديدة» خلال محادثاتهما في موسكو، معرباً عن أمله في عقد جولة جديدة من المحادثات الروسية-الأوكرانية بوساطة أمريكية، على أن يُعلن عنها «قريباً»، مضيفاً: «أحرزنا الكثير من التقدم في موسكو».

من جانبه، أشاد زيلينسكي بالنقاشات التي أجراها مع ويتكوف وكوشنر، واصفاً إياها بأنها «جوهرية للغاية».

وأكد الرئيس الأوكراني استعداد بلاده للمشاركة في محادثات ثلاثية، مشيراً إلى أنه ناقش مع المبعوثين الأمريكيين إمدادات الدفاع الجوي والدعم في مجال الطاقة، مع اقتراب فصل الشتاء وتزايد التوقعات بتجدد القصف الروسي لشبكة الكهرباء الأوكرانية.