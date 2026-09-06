توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد أجزاء من 4 مناطق، اليوم، أمطاراً رعدية تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البَرَد، وسط نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار على عدد من المناطق والسواحل.

وأوضح المركز، في تقريره عن حالة الطقس، أن الأمطار تشمل أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، إضافة إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، فيما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، وتمتد إلى الأجزاء الساحلية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

ضباب على سواحل الشرقية

وتوقّع التقرير تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية، فيما لا يُستبعد تشكّل سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة، على الأجزاء الجنوبية من المنطقة.

البحر الأحمر.. الموج يصل إلى مترين

وعلى البحر الأحمر، تكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة تراوح بين 20 و45 كيلومتراً في الساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين، وتكون حالة البحر متوسطة الموج، تصل إلى مائجة باتجاه خليج العقبة.

الخليج العربي.. بحر خفيف الموج

أما على الخليج العربي، فتكون الرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، بسرعة تراوح بين 10 و25 كيلومتراً في الساعة، ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر، فيما تكون حالة البحر خفيفة الموج.