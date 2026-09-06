ذكرت بيانات المؤشر الأوروبي (يورومونيتور)، أن سوق الجَمَال السعودية، التي يبلغ حجمها 8.1 مليار دولار، تنمو بما نسبته 8.7% سنوياً حتى عام 2030، وهو ما يكاد يبلغ ضعف المتوسط العالمي. وأكدت البيانات الأوروبية، أن سوق مستحضرات التجميل السعودية هي حالياً الأكبر في منطقة الخليج، إذ تفوق نصف المبيعات في المنطقة. وعزا المؤشر الأوروبي ذلك إلى تنامي دخول النساء السعوديات، اللاتي يفضل غالبيتهن الإنفاق على مستحضرات التجميل المحلية الصنع، التي غالباً تؤسسها نساء سعوديات يتربعن على المرتبة الثانية عالمياً من حيث المشاركة في شركات ناشئة. وطبقاً لبيانات البنك الدولي، فإن مشاركة المرأة في القوى العاملة تنامت سريعاً بفضل الإصلاحات التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في عام 2016. وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن المرأة تمثل 34% من سوق العمل، بارتفاع من نحو 20% قبل الإصلاحات الاجتماعية التي أعلنها ولي العهد السعودي.