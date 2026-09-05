هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بوقف التجارة مع بعض الدول إذا لم يقدم الاحتياطي الفيدرالي لبلاده على تيسير سياسته النقدية.

وكتب ترمب، في منشور على منصته «تروث سوشيال»، «خفضوا سعر الفائدة، وإلا سأوقف التجارة مع الدول التي نعاني عجزاً تجارياً معها»، مبرراً الأمر بالنمو المحدود لسوق العمل وبشكل أكبر بكثير من المتوقع، إذ لا يكفي ذلك لتبرير خفض أسعار الفائدة.

ولم يوضح الرئيس الأمريكي أيضاً طبيعة الارتباط الذي يراه بين خفض أسعار الفائدة المرغوب في الولايات المتحدة والعجز التجاري مع بلدان محددة.

وكان محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش قد أكد أخيراً على إعطائه أولوية أكبر لاستقرار الأسعار، وأشار إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة.

وينتظر أن تصدر بيانات التضخم الجديدة في الولايات المتحدة يوم الجمعة القادم، لكن وزارة العمل استبقت هذا الموعد بإصدار تقرير عن سوق العمل في أغسطس الجاري، لافتة إلى أنه جاء أقوى بكثير من المتوقع، إذ ارتفع عدد العاملين بمقدار 162 ألفاً، بينما توقع اقتصاديون في المتوسط إضافة 55 ألف وظيفة جديدة فقط.