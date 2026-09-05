حقق فريق ليفربول انتصاره الرسمي الأول تحت قيادة مدربه الجديد أندوني إيراولا، على حساب مضيفه إيبسويتش تاون بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب بورتمان رود، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي (بريميرليغ).

وكان ليفربول قد أهدر 4 نقاط من أصل 6 في أول مباراتين في البريميرليغ هذا الموسم، إذ تعادل مع نيوكاسل 2-2، ثم حقق النتيجة نفسها أمام نوتنغهام فورست في الجولة الثانية.

إيزاك يُسجل هدفين في 3 دقائق

افتتح ألكسندر إيزاك التسجيل لصالح ليفربول في الدقيقة السادسة، بعدما استلم كرة من زميله غودي غاكبو على حدود منطقة الجزاء، ثم تقدم وأطلق تسديدة قوية استقرت في الشباك.

وبعدها بثلاث دقائق فقط، منح غاكبو زميله إيزاك تمريرة رائعة ثانية، أنهاها المهاجم السويدي بتسديدة أرضية قوية على يمين حارس إيبسويتش.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 5 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب البريميرليغ، بينما تجمد رصيد إيبسويتش تاون عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر.