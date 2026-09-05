عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة اجتماعًا مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لي جون هوا، بحضور مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل.

وناقش الاجتماع التحول الرقمي الشامل ودوره في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب سبل تعزيز الشراكة في مجال الحكومة الرقمية، ودعم بناء القدرات الرقمية في الدول النامية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات؛ ما يسهم في تطوير حكومات رقمية أكثر شمولًا وابتكارًا.

ويأتي الاجتماع امتدادًا لدور المملكة الفاعل في دعم التعاون الدولي، وتوظيف التقنيات الحديثة لتطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، وتمكين المجتمعات من الاستفادة من فرص العصر الذكي.