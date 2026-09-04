أوصى الصندوق السيادي النرويجي، البالغ حجمه 2.3 تريليون دولار، بتقليص حصة السندات الحكومية في محفظته الاستثمارية إلى 50% من 70%، للحد من المخاطر وزيادة العوائد الاستثمارية من أصول أخرى.



وبحسب خطاب وجهته إدارة «نورجس بنك إنفسمنت مانجمنت» إلى وزارة المالية النرويجية، يهدف التعديل لتنويع الاستثمارات نحو أدوات غير حكومية ذات عوائد أعلى، مثل سندات الشركات الأمريكية لترتفع حصتها إلى 27.6% من 16.2%، بحسب «سي إن بي سي».



وتتضمن الخطة المقترحة خفض حصة سندات الخزانة الأمريكية في محفظة السندات إلى 21.9% من 34.1%، وتقليص حصة منطقة اليورو إلى 14.1% من 16.8%، مقابل رفع حصة السندات الحكومية اليابانية إلى 7.4% بدلاً من 4.6%.