بدأ العد التنازلي لإسدال الستار، إذ تستعد شركة «ميتا» لإغلاق تطبيق «واتساب» نهائياً على ملايين الأجهزة القديمة بدءاً من 8 سبتمبر الجاري، لتبدأ مرحلة العزل التقني لمن يمتلكون أجهزة تعمل بأنظمة تشغيل تجاوزها الزمن.

وبحسب تقارير منصة «WABetaInfo» المتخصصة، فإن التطبيق شارف على وقف تطوير برمجياته للتوافق مع الإصدارات التي لا تدعم أعلى معايير الأمان والتشفير، مما يجعل عملية خروج الخدمة من هذه الأجهزة أمراً حتمياً ونهائياً.

وتتجسد أبعاد القرار الحاسمة في النقاط التالية:

الأنظمة المخرجة من الخدمة: يتوقف التحديث والدعم كلياً عن كافة الأجهزة العاملة بنظامي أندرويد 5.0 و5.1، فيما يستمر العمل حصراً على الإصدار 6.0 وما فوق.

3 ملايين هاتف تحت التهديد: تُظهر التقديرات التقنية أن القرار يمس أكثر من 3 ملايين مستخدم حول العالم ممن يتشبثون بطرازات قديمة.

إشعارات التحذير الأخيرة: بدأ التطبيق بالفعل بضخ تنبيهات بارزة تظهر فور فتح الحساب، تحث المستخدمين على التحرك السريع واستبدال الهواتف أو تحديث الأنظمة.

ويشدد خبراء التكنولوجيا على ضرورة مسارعة كافة المستهدفين بإنشاء «نسخة احتياطية» فورية وسريعة لسجلات الرسائل والوسائط قبل انقضاء مهلة الأيام الأربعة، لضمان عدم ضياع الأرشيف الشخصي والمحادثات للأبد عند الانتقال إلى جهاز جديد.