لم يكن مجرد مقطع فيديو عادي تداوله رواد منصات التواصل الاجتماعي، بل كان مشهداً يبسّط نفوذ الموسيقى العربية عبر القارات. فتاة صينية الملامح، تجلس بكامل وقارها، تتنقل بأصابعها السحرية بين أوتار العود لتعزف درة الفنان السعودي عبادي الجوهر «قالوا ترى»، وسط ذهول ونظرات التأثر التي ارتسمت على وجوه الحاضرين في قلب الصين.

تلك اللحظة الاستثنائية خلفها رحلة شغف استثنائية تقودها الدكتورة والباحثة الأكاديمية الصينية جو تشاو، التي تحولت من عازفة لآلة «البيبا» الصينية التقليدية في المعهد الفني المركزي ببكين، إلى واحدة من أشغف سفراء الموسيقى العربية في أقصى الشرق.

رحلة تشاو مع آلة العود بدأت من الدروس الإلكترونية عبر الإنترنت مع أساتذة عرب، قبل أن تنغمس كلياً في أعماق المقامات الشرقية، مبهورة بالحمولة العاطفية الدافئة التي تحرك المشاعر. ولم تكتفِ الباحثة بالعزف بل غاصت في إرث عمالقة الفن العربي كرياض السنباطي ومحمد عبدالوهاب، لتصنع لنفسها مساراً أكاديمياً فريداً ونادراً في الجامعات الصينية.

لكن المحطة الأبرز في مسيرتها تجسدت في عشاقها لأعمال «أخطبوط العود» عبادي الجوهر، حيث أفردت له أبحاثاً أكاديمية تفكك أسلوبه المبتكر في العزف، لتتحول هذه الدراسة إلى لقاء حالم في مدينة جدة على هامش فعاليات العام الثقافي السعودي الصيني.

هنا، لم يكتفِ الفنان عبادي الجوهر بمنحها دروساً مباشرة في تفاصيل المقامات، بل فاجأها بإهدائها عوده الشخصي الخاص مع ريش عزفه وزيوت العناية بالآلة، لتصبح تلك الهدية رمزاً حياً لجسر ثقافي ممتد، نقل ألحان الخليج والشرق ليتردد صداها بين أسوار الصين العظيمة.