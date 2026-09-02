كشفت متاجر معتمدة عن تفاصيل وآلية استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي المؤهلين عند مغادرة المملكة، إذ يسترد السائح نحو 85.25% من قيمة الضريبة على السلع المؤهلة (بما يعادل 11.12٪ من قيمة المنتج الإجمالية)، وفقاً لما حددته «غلوبال بلو».

500 ريال الحد الأدنى

واشترطت الخدمة ألا تقل قيمة المشتريات عن 500 ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، فيما حُدد سقف الاسترداد النقدي بـ5000 ريال للشخص في اليوم الواحد.

شروط الاسترداد

واشترطت «غلوبال بلو» أن يكون المستفيد غير سعودي وغير مقيم في المملكة، ويحمل تأشيرة زيارة سارية لا تتجاوز 3 أشهر، بما في ذلك تأشيرات الحج والعمرة وزوار دول مجلس التعاون الخليجي، وأن يبلغ 18 عاماً فأكثر، مع تقديم جواز سفر صالح أو بطاقة هوية وطنية صالحة لدول مجلس التعاون الخليجي، على أن تكون الوثيقة المستخدمة لدخول المملكة.

وشددت على ضرورة أن تكون السلع معدة للاستخدام الشخصي، وغير مستخدمة ومغلفة بتغليفها الأساسي، وأن يتم تصديرها خارج المملكة خلال 90 يوماً من تاريخ الشراء، ولا يشمل الاسترداد خدمات الإقامة والوجبات، فيما تستثنى المركبات والقوارب والطائرات والمأكولات والمشروبات ومنتجات التبغ ومشتقات النفط والغاز.

3 فواتير في اليوم

ويلزم السائح بطلب نموذج الإعفاء الضريبي من المتجر أثناء الدفع، مع تقديم جواز السفر أو هوية مجلس التعاون الخليجي، فيما تتيح الخدمة دمج ما يصل إلى ثلاث فواتير في اليوم نفسه من التاجر ذاته لبلوغ الحد الأدنى المؤهل للاسترداد.

ووفقاً لما أكده الموقع، لا تشمل الخدمة المشتريات الإلكترونية، سواء تم شراؤها عبر الإنترنت واستلامها من المعرض أو عبر طلبات التوصيل، كما لا تكون الفواتير الصادرة للشركات مؤهلة للحصول على نموذج الإعفاء الضريبي.

90 يوماً لاعتماد النموذج

ويلزم السائح عند مغادرة المملكة بالتوجه إلى إحدى نقاط التحقق المعتمدة لاعتماد نموذج الإعفاء الضريبي من الجمارك خلال 90 يوماً من تاريخ إصداره، مع إحضار السلع غير المفتوحة والفاتورة الأصلية والوثائق المطلوبة، والحضور شخصياً أثناء عملية الاعتماد.

4 مطارات معتمدة

وشملت المنافذ الجوية المعتمدة مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

«غلوبال بلو» تتولى الاسترداد

وعقب اعتماد النموذج من الجمارك، تتولى «غلوبال بلو» معالجة طلب الاسترداد والموافقة عليه، وتحديد مبلغ الاسترداد وطريقة الدفع وتوقيته، فيما لا يضمن إصدار نموذج الإعفاء الضريبي الموافقة على الاسترداد.

الإرجاع يلغي النموذج

وأكدت المتاجر المشاركة أن أي إرجاع أو استبدال للسلع المدرجة في نموذج الإعفاء الضريبي يؤدي تلقائياً إلى إلغائه، كما يجب أن تبقى السلع غير مستخدمة وغير مفتوحة حتى اعتمادها من الجمارك.

وتتيح إجراءات الاسترداد للمستفيد اختيار طريقة الدفع، سواء عبر البطاقة أو نقداً، فيما يتاح الاسترداد النقدي في نقاط المغادرة النشطة، باستثناء الصالة الشمالية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.