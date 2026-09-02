أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قرب بدء التطبيق الإلزامي لمتطلبات بطاقة الأداء البيئي للدهانات والورنيشات على المنتجات المتداولة في السوق المحلية، وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر 2026، بهدف تعزيز الالتزام بالمتطلبات البيئية والارتقاء بجودة المنتجات في الأسواق.

تعزيز وعي المستهلك

وأوضحت الهيئة أن بطاقة الأداء البيئي تتيح للمستهلك معلومات تساعده على التعرف على مستوى الأداء البيئي للمنتج، بما يعزز وعي المستهلك ويدعم خياراته نحو المنتجات الأكثر كفاءة، ويشجع على اختيار المنتجات ذات الأداء البيئي الأفضل.

استكمال المتطلبات

ودعت الهيئة المصنّعين والموردّين إلى المبادرة باستكمال المتطلبات الفنية والإجرائية والحصول على البطاقة قبل موعد بدء الإلزام، مؤكدةً أهمية الالتزام باللائحة الفنية للدهانات (الأصباغ) والورنيشات. وأشارت إلى أن المنتجات غير المستوفية للمتطلبات بعد تاريخ بدء الإلزام ستكون خاضعة للإجراءات النظامية المعتمدة. ويمكن للمصنّعين والموردّين تقديم طلب الحصول على الترخيص من خلال البوابة الإلكترونية لنظام «مانح»