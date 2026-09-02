ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، ومطرب الراب حسين أبو المعاطي، داخل شقة بمدينة نصر، على خلفية اتهامات بحيازة مواد مخدرة.

وبحسب التحريات الأولية، جاءت عملية الضبط عقب ورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية بشأن حيازة المتهمين مواد مخدرة داخل شقة سكنية في نطاق مدينة نصر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان، حيث جرى ضبط ندى الكامل برفقة مطرب الراب حسين أبو المعاطي، والعثور بحوزتهما على كمية من المواد المخدرة، وفقاً لما أوردته التحريات بشأن الواقعة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على المضبوطات، فيما جرى اقتياد المقبوض عليهما إلى ديوان القسم، وتحرير محضر بالواقعة تمهيداً لعرضها على جهات التحقيق المختصة.

وتتولى جهات التحقيق حالياً فحص ملابسات الواقعة، بما في ذلك تحديد طبيعة المواد المضبوطة وكمياتها، والاستماع إلى أقوال المقبوض عليهما، واستكمال التحريات اللازمة قبل اتخاذ القرارات القانونية بشأنهما.

وتأتي الواقعة في إطار الحملات الأمنية التي تنفذها الأجهزة المصرية لمكافحة حيازة وترويج المواد المخدرة، وضبط المتورطين في تداولها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

من هي ندى الكامل؟

ارتبط اسم ندى الكامل بالوسط الفني والإعلامي المصري، لا سيما بعد زواجها من الفنان أحمد الفيشاوي، كما حظيت حياتها الشخصية باهتمام إعلامي خلال السنوات الماضية.

أما حسين أبو المعاطي، فهو مطرب راب ظهر اسمه في الساحة الغنائية المصرية خلال الفترة الأخيرة، وتأتي واقعة القبض عليه، وفق المعلومات المتداولة، على خلفية القضية محل التحقيق.