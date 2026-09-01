أدانت هيئة محلفين في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، دوين «كيفي دي» دافيس، بتهمة القتل من الدرجة الأولى باستخدام سلاح مميت، على خلفية مقتل مغني الراب الأمريكي توباك شاكور في إطلاق نار عام 1996.

دافيس يواجه السجن مدى الحياة

وذكرت وكالة «رويترز» أن هيئة المحلفين المكونة من 12 عضواً توصلت بالإجماع إلى قرار الإدانة، أمس (الإثنين)، بعد مداولات استمرت نحو ثلاث ساعات، فيما يواجه دافيس (63 عاماً) عقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط. وأبلغ دافيس القاضي عزمه استئناف الحكم.

الادعاء: دبّر الهجوم ووفّر السلاح

وكان الادعاء قد اتهم دافيس، وهو قيادي سابق في عصابة «ساوث سايد كومبتون كريبس»، بتدبير الهجوم الذي أدى إلى مقتل شاكور، رداً على اعتداء وقع في أحد كازينوهات لاس فيغاس وطال ابن شقيقه في الليلة نفسها. ولم يتهم الادعاء دافيس بإطلاق النار بنفسه، إلا أن قانون ولاية نيفادا يسمح بمساءلته عن جريمة القتل على أساس دوره في تنظيم الهجوم وتوفير السلاح المستخدم فيه.

مغني الراب الأمريكي توباك شاكور

الجريمة تعود إلى سبتمبر 1996

وتعود الواقعة إلى السابع من سبتمبر 1996، عندما كان شاكور يستقل سيارة «بي إم دبليو» برفقة مؤسس شركة «ديث رو ريكوردز» ماريون «شوغ» نايت، قبل أن تتوقف إلى جوارهما سيارة «كاديلاك» بيضاء عند إشارة مرور ويُطلق منها الرصاص. وأصيب شاكور بعدة طلقات، وتوفي متأثراً بجروحه بعد ستة أيام عن عمر ناهز 25 عاماً، فيما نجا نايت من الهجوم.

تصريحات قديمة تحاصره أمام المحكمة

واستند الادعاء خلال المحاكمة إلى تصريحات أدلى بها دافيس على مدى سنوات في مقابلات إعلامية، إضافة إلى مذكراته الصادرة عام 2019 وتسجيلات لمحادثات أجراها مع محققين، قال فيها إنه كان داخل السيارة التي أطلقت منها النار، وإنه سلّم السلاح إلى أشخاص كانوا في المقعد الخلفي قبل تنفيذ الهجوم. في المقابل، دفع محاموه بأن تلك التصريحات كانت مبالغات وقصصاً غير حقيقية روج لها دافيس بهدف تحقيق مكاسب مالية.

ويعد الحكم أول إدانة قضائية في قضية مقتل توباك شاكور، التي ظلت من أبرز جرائم القتل غير المحسومة في تاريخ موسيقى الراب الأمريكية على مدى نحو ثلاثة عقود، فيما توفي الرجال الثلاثة الآخرون الذين كانوا داخل السيارة التي انطلقت منها الأعيرة النارية قبل توجيه أي اتهامات إليهم.