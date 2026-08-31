شدّد الأمن العام على ضرورة التزام السائقين بترك مسافة آمنة بين المركبات أثناء القيادة، مؤكّدًا أن تجاهل هذا الإجراء يُعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية تصل إلى 300 ريال.

وأوضح أن ترك مسافة كافية بين المركبات يُعد من أهم قواعد السلامة المرورية، لما له من دور مباشر في الحدِّ من الحوادث الناتجة عن التوقف المفاجئ أو فقدان السيطرة على المركبة.

وأشار الأمن العام إلى أن الالتزام بأنظمة المرور ليس خيارًا، بل مسؤولية تحمي السائقين ومستخدمي الطريق، مؤكّدًا أن الجهات المختصة ستواصل تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين، ضمن جهودها للحد من السلوكيات التي تشكل خطورة على السلامة العامة. كما دعا السائقين إلى التحلّي باليقظة أثناء القيادة، والالتزام بالتعليمات التي تهدف إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتقليل نسب الحوادث.