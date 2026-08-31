بعد أكثر من عقدين على ظهور «سهر الليالي» للمرة الأولى، يعود اسم الفيلم إلى المشهد السينمائي مع التحضير لجزء ثانٍ، في تجربة تفتح الباب أمام إعادة تقديم عالم العلاقات الإنسانية من منظور يواكب اختلاف الزمن وتغير شكل الحياة الاجتماعية.

فكرة إسعاد يونس

وجاءت فكرة إنتاج الجزء الثاني من «سهر الليالي» من جانب الفنانة والمنتجة إسعاد يونس، بالتزامن مع شراكة جديدة عقدتها مؤخرًا، تستهدف إنتاج وتوزيع مجموعة من الأفلام والمسلسلات العربية خلال الفترة القادمة.

أبطال جدد

ويقدم «سهر الليالي 2» تجربة مختلفة على مستوى أبطال العمل، من خلال الاعتماد على مجموعة من الوجوه الشابة لتقديم أحداث الجزء الجديد، على أن يتم الكشف عن أسماء المشاركين خلال الفترة القادمة.

بصمة في السينما

وحقق الجزء الأول من الفيلم حضورًا لافتًا في السينما المصرية وقت عرضه، بعدما قدم معالجة اجتماعية لقضايا الحب والزواج والغيرة والخلافات، من خلال حكايات متشابكة تناولت بأسلوب واقعي لامس الجمهور.

ترقب للجزء الثاني

ومع الإعلان عن الجزء الثاني، وتواصل الشركة المنتجة حاليًا تحضيراتها للجزء الثاني، تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة القادمة، مع العمل على تقديم معالجة معاصرة تحتفظ بروح الفيلم الأول، إلى جانب شخصيات وحكايات جديدة تناسب الجيل الحالي من المشاهدين.