بكلمات يملؤها الحزن والأسى، نعت المطربة ماجدة الرومي صديقها المقرب ومرافقها الدائم لسنوات طويلة محمد وهبة، الذي وافته المنية اليوم (الإثنين).

ونشرت ماجدة الرومي عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي صورة الراحل محمد وهبة، وكتبت كلمات النعي: «فُجِعت قلبنا بموتك يا محمد الغالي جداً والصديق جداً والنبيل دوماً.. كُسر جناحنا برحيلك يا عنوان العزّة والكرامة والوفاء والمحبّة والإخلاص، لكن كن على ثقة أنك، مهما ابتعدت عنّا ستبقى في قلوبنا محاطاً بكل الوقار والتقدير والاحترام الذي يليق بأمثالك ممن تعلمنا منهم أهمّ دروس القِيَم العربيّة. جعل الله مثواك الجنة. آمين يا رب.»

من هو محمد وهبة؟

- صديق شخصي مقرب جداً وموثوق ومرافق دائم للفنانة ماجدة الرومي وأسرتها لسنوات طويلة.

- يُعد من أبرز القائمين على رابطة محبي وعشاق ماجدة الرومي (Fans Club).

- كان حلقة وصل أساسية ومخلصة بين الفنانة وجمهورها ومتابعيها في مختلف الدول العربية منذ انطلاقة النادي.

أخر حفلاتها

يذكر أن ماجدة الرومي أحيت أخيراً حفل ختام الدورة الـ60 من مهرجان قرطاج الدولي في تونس، بعد غياب نحو 8 سنوات.

وقدمت في الحفل مجموعة من أبرز أغانيها، ومن بينها «كلمات»، و«عيناك ليال صيفية»، و«عم يسألوني»، و«لا تسأل»، و«اعتزلت الغرام»، و«كن صديقي»، و«مطرحك بقلبي».