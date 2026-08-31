نعت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، ياسمين، ابنة الفنانة نجلاء فتحي، بعد وفاتها إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة. وكتبت شمس البارودي عبر حسابها: «لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، نحن في دنيا مهما تجملت وتزينت وأينعت، كلنا تاركوها، كل في ميعاده».

وأضافت: "دنيانا دار ممر، من دار فناء إلى دار بقاء، نحمل معنا فيها الصلاة والزكاة والصيام وحسن الظن بالله وبخلقه من البشر. أسأل الله أن يربط على قلب نجلاء فتحي كما ربط على قلب أم موسى، ويفرغ عليها الصبر إفراغاً بفقدها فلذة كبدها ياسمين، واللقاء بإذن الله في جنة الرحمن الرحيم.

وتابعت: «نحمد الله، فجيعة تحتاج للصبر والجلد ونسترجع، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

أزمة قلبية مفاجئة

وكان سيف أبو النجا قد أعلن وفاة ابنته ياسمين، ابنة الفنانة نجلاء فتحي، إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة. وكتب سيف أبو النجا عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»: «توفيت إلى رحمة الله تعالى نور عيني ابنتي الغالية ياسمين سيف الله أبو النجا إثر أزمة قلبية».

موعد ومكان الجنازة

وكشف خضر محمد خضر، طليق ياسمين سيف أبو النجا، عن موعد ومكان صلاة الجنازة، قائلاً: «صلاة الجنازة (الإثنين) الموافق 31 أغسطس 2026 عقب صلاة الظهر من مسجد عمر بن عبدالعزيز، بجانب نادي هليوبوليس، والدفن بمقابر آل النجا بمصر الجديدة خلف كلية البنات».