أكدت منصة «قوى» أن إتاحة خدمة رخص العمل للمنشآت تخضع لشرطين أساسيين، أولهما أن تكون حالة المنشأة «قائمة»، والثاني أن لا يكون نطاق كيان المنشأة مصنفاً «أحمر» لمدة 8 أسابيع متصلة، مع استثناء منشآت التأسيس من هذا الشرط.



وأوضحت المنصة أن المؤهلات العلمية والخبرات العملية الموثقة لدى الجهات المختصة تنعكس تلقائياً في حسابات المستفيدين، مؤكدة عدم الاعتداد بالخبرات التي تتم إضافتها يدوياً من قبل المستفيد في حسابه الشخصي عند احتساب المؤهلات والخبرات.



وبيّنت «قوى» أن تغيير مدة فترة الإشعار يتطلب تعديل عقد العمل، ولا يصبح التعديل نافذاً إلا بعد موافقة الموظف، وفق الإجراءات المعتمدة، كما أكدت عدم إمكانية نقل خدمة موظف يحمل رخصة بغرض الخروج النهائي.



وفيما يتعلق بإمكانية تسجيل ابن حامل الإقامة المميزة في التأمينات الاجتماعية عبر منصة «قوى» دون نقل الكفالة، أكدت المنصة أنه لا يمكن نقل خدمة تابع لحامل الإقامة المميزة عبر «قوى».

وأشارت إلى إمكانية الاستفادة من خدمات التابع من خلال إنشاء عقد عمل له عبر منصة «أجير»، وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.

وأوضحت المنصة أنه في حال كان الموظف السعودي مرتبطاً بعقد عمل سارٍ مع المنشأة، لكنه لا يظهر ضمن قائمة الموظفين في «قوى»، فيجب التحقق من توثيق العقد في المنصة، والتأكد في الوقت ذاته من أن حالة اشتراك الموظف في التأمينات الاجتماعية «نشط» على المنشأة ذاتها.

وأكدت «قوى» أن عقود العمل المنشأة عبر المنصة تتجدد تلقائياً، ما لم يقم أحد طرفي العقد بإنهائه، وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.