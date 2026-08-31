وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الإثنين)، إيران بـ«الدولة الفاشلة»، موضحاً أن الإيرانيين لا يعرفون من هو قائدهم ولا أحد يعلم من هو القائد في إيران.



وقال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض: معظم قادة إيران لقوا حتفهم، وقواتهم البحرية والجوية ومعدات المراقبة لديها دُمّرت إلى حد كبير، مضيفاً: «هذا لا يعني أننا لن نضربها.. سنرى ما سيحدث».



وأشار إلى أن الوضع في مضيق هرمز جيد للغاية، مبيناً أن العديد من السفن عبرت المضيق خلال الليلة الماضية بمساعدة البحرية الأمريكية، وأن متوسط عدد السفن العابرة بلغ 30 سفينة في الليلة.



وذكر ترمب أن معدل التضخم في إيران بلغ 350%، وأنها لا تملك عملة، ولا تدفع رواتب جنودها، وشدد ترمب على ضرورة ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً، معتبراً أن هذا هو الهدف الأساسي.



وقال ترمب: امتلاك طهران سلاحاً نووياً كان سيهدد وجود إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط، وربما مدناً أمريكية.



وربط الرئيس الأمريكي استمرار تدفقات النفط عبر المضيق بعدم ارتفاع أسعاره إلى المستويات التي كان يتوقعها البعض، معتبراً أن إدارته قامت بعمل عظيم في التعامل مع إيران وفنزويلا.



وفي ردّه حول زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة الأمريكية المرتقبة أشار الرئيس الأمريكي إلى أن تحركات نظيره الصيني حيال مضيق هرمز ظلت محدودة نسبياً وعلى حياد، مقارنة بما كان يمكنه القيام به، وقال ترمب: «تربطنا علاقة جيدة جداً، كما ترون، وحتى في ما يتعلق بمضيق هرمز، ظل تحركه محدوداً نسبياً، مقارنة بما كان يمكنه فعله».



وأعرب ترمب عن احترامه للرئيس الصيني، قائلاً: «إنه رجل أكنّ له احتراماً كبيراً. أعتقد أنه يحترمني، وأعتقد أنه عاد ليحترم بلادنا».