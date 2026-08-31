كشف مسؤولون أمريكيون اليوم (الإثنين) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يدرس شن ضربات محدودة في مضيق هرمز.

ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يدرس شن ضربات محدودة في مضيق هرمز لمنع إيران من إعادة بناء قدراتها المخصصة لمهاجمة السفن.



من جهته، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الرئيس دونالد ترمب كان يوجه رسالة إلى إيران من خلال منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تدمير جزيرة خارك. وفي رده على سؤال بشأن منشور ترمب قال فانس: «يحب الرئيس تغيير أسلوبه قليلاً على وسائل التواصل الاجتماعي، هو في مقدمة من لا يفضلون الإعلان عن العمليات العسكرية عبر هذه الوسائل، لكنني أعتقد أنه يوجه رسالة إلى الإيرانيين».



وكان منشور ترمب، الذي اقتصر على سطر واحد أمس، مصحوباً بمقطع مصور مولد بالذكاء الاصطناعي يظهر ضربات على الجزيرة الإيرانية، لكن مسؤول أمريكي قال إن الجيش لم يستهدف جزيرة خارك في غارات الليلة الماضية.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد دعا إلى محاكمة المسؤولين عن سقوط قتلى بين المحتجين في إيران، في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال»، وكتب: «ينبغي محاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية»، لافتاً إلى أن عدد القتلى تجاوز «10 آلاف شخص»، وهو رقم يختلف بشكل كبير عن الإحصاءات الرسمية والتقديرات المستقلة المتاحة حتى الآن، التي تشير إلى أعداد أقل بكثير.