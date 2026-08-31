كشف المرور السعودي ضوابط الالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء،

المرور أكد على ضرورة توقّف سائق المركبة قبل الالتفاف؛ للتأكد من خلو التقاطع من المركبات ومنح الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر. إذا كان هناك مثلّث بزاوية التقاطع، يجب الالتفاف قبله، أما الالتفاف بعد المثلث فيُعتبر قطعاً وتجاوزاً للإشارة الحمراء، ويجب الالتزام بالمسار الأيمن قبل الالتفاف في حال كان الطريق رئيسياً دون خدمة.

وأوضح المرور أنه إذا كان هناك طريق رئيسي وطريق خدمة، يجب الالتفاف والمركبة على طريق الخدمة، مع التقيّد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف. كما وجّه بعدم الالتفاف لليمين عند وجود سهم أحمر مضيء أو لوحة ممنوع الالتفاف لليمين والإشارة الضوئية حمراء، ومخالفة ذلك تُعتبر قطعاً وتجاوزاً للإشارة.

وتُعد غرامة قطع الإشارة في السعودية من أبرز المخالفات التي يوليها نظام المرور اهتماماً كبيراً، لما تشكّله من خطر على سلامة السائقين والمشاة ومستخدمي الطريق. حدّدت الإدارة العامة للمرور عقوبات وإجراءات خاصة بمخالفات قطع الإشارة، مع إتاحة خدمات إلكترونية للاستعلام عن المخالفات والاعتراض عليها وفق الضوابط النظامية. وتُفرَض غرامة قطع الإشارة في السعودية على قائدي المركبات الذين يرتكبون مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية بما يقضي به نظام المرور، وتختلف قيمة الغرامة بحسب نوع المخالفة والظروف المحيطة بها وفقاً لجدول المخالفات المعتمد.

وتشدّد الأنظمة على ضرورة الالتزام بالإشارات الضوئية لتقليل الحوادث وحماية الأرواح والممتلكات.