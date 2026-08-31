مباراة الهلال والأهلي التي ستقام مساء غدا (الثلاثاء) ضمن الجولة (الثالثة) المؤجلة ليست مجرد مباراة، بل هي مواجهة بين «أفضل حارسين في تاريخ الكرة الأفريقية» يلتقيان وجهاً لوجه في قمة كلاسيكو السعودية، السنغالي إدوارد ميندي (حارس الأهلي)، والمغربي ياسين بونو (حارس الهلال). نجمان يُقارن بينهما، وكلاهما يملك من الجوائز والتألق ما يجعل لقاءهما حدثاً يُنتظره العالم بأسره.



وبعيداً عن أعين الناديين والحضور الجماهيري والمهاجمين ولاعبي خط الوسط والجهازين الفنيين لفريقي الأهلي والهلال، إلا أن هناك تحدياً من نوع فريد، تحدٍّ أفريقي بنكهة سعودية بين الدولي المغربي حارس الهلال ياسين بونو وحامي عرين الأهلي إدوارد ميندي. إذ تحمل المباراة طابعاً خاصاً على مستوى حراسة المرمى، ويعول الهلال على قفازات الدولي المغربي بونو، في حين يعتمد الأهلي على الحارس السنغالي ميندي. وتزداد أهمية المواجهة بالنظر إلى خلفيتها التاريخية، خصوصاً بعد اللقاء الذي جمع الحارسين في نهائي كأس أمم أفريقيا الماضية، الذي حُسم لصالح ميندي ومنح اللقب للمنتخب السنغالي، مما يضفي مزيداً من الإثارة والندية على هذا الكلاسيكو المنتظر.