نفى المتحدث باسم نادي الشباب أحمد المسعود الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن وجود نية لدى إدارة النادي للتخلي عن قائد الفريق البلجيكي يانيك كاراسكو، مؤكداً أن ما يتم تداوله حول مستقبل اللاعب لا يمت للحقيقة بصلة.



وأوضح المسعود أن الأخبار التي تتحدث عن رحيل كاراسكو ليست جديدة، مشيراً إلى أن مثل هذه الأنباء أصبحت متكررة لدى الجماهير الشبابية، وقال: «مع الاحترام.. لا صحة للأخبار التي تتحدث عن نية الشباب التخلي عن قائد الفريق كاراسكو.. هذه أسطوانة مكررة اعتاد عليها المشجع الشبابي».



وتأتي تصريحات المتحدث باسم نادي الشباب في ظل حالة من الجدل صاحبت مستقبل كاراسكو، خصوصاً مع تداول أخبار وتقارير تتحدث عن إمكانية رحيله عن صفوف الفريق خلال الفترة القادمة، إلا أن موقف النادي، وفق تصريحات المسعود، يؤكد عدم وجود توجه للتخلي عن اللاعب.



ويُعد كاراسكو أحد أبرز عناصر الشباب، ويحمل شارة قيادة الفريق، كما يمثل أحد الأسماء المهمة في المنظومة الفنية، الأمر الذي يجعل استمراره محل اهتمام كبير من الجماهير الشبابية.