ودّع النجم الفرنسي كريم بنزيما نادي الهلال وجماهيره بعد إنهاء تعاقده بالتراضي، عقب فترة قصيرة قضاها بقميص «الزعيم».

وكان الهلال قد أعلن، اليوم (الإثنين)، إنهاء العلاقة التعاقدية مع كريم بنزيما بالتراضي، بعد الفترة التي مثّل خلالها الفريق الأول لكرة القدم، مشيداً بالفترة التي قضاها وما أظهره من احترافية والتزام وروح قيادية، إلى جانب إسهاماته داخل الملعب وخارجه، ومتمنياً له التوفيق في المرحلة القادمة من مسيرته.

بنزيما يودع الهلال وجماهيره

وكتب بنزيما عبر حسابه على «إنستغرام»: «فصلٌ من مسيرتي يُطوى.. ممتنٌ لنادي الهلال، وزملائي في الفريق، والجهاز الفني، والجماهير، وكل من في النادي على الوقت الذي قضيناه معاً».

وأضاف النجم الفرنسي: «أتمنى لنادي الهلال كل التوفيق في المستقبل.. الحمد لله على كل شيء».

مستقبل غامض

ولم يتضح بعد ما إذا كان كريم بنزيما، البالغ من العمر 38 عاماً، سيواصل مسيرته في ملاعب كرة القدم، أم سيعتزل نهائياً، مكتفياً بما قدمه من إنجازات عظيمة.

أرقام بنزيما

يُذكر أن بنزيما، الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2022، انضم إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من الاتحاد، ومنذ ذلك الحين شارك في 16 مباراة بقميص «الزعيم»، سجل خلالها 10 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.