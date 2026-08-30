توصل الهلال إلى اتفاق شفهي مع أرسنال الإنجليزي لضم نجمه البرازيلي غابرييل مارتينيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بحسب ما أورده الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

قيمة الصفقة

وأوضح رومانو عبر حسابه على منصة «إكس» أن الصفقة ستكلف الهلال أكثر من 65 مليون يورو، شاملة الإضافات، لصالح أرسنال.

موعد الوصول

وأضاف الصحفي الموثوق أن مارتينيلي حصل على إذن من إدارة أرسنال بالسفر إلى الرياض خلال 24 ساعة لاستكمال إجراءات انتقاله إلى الهلال وتوقيع عقد طويل الأمد.

أرقام مارتينيلي

وشارك الجناح البرازيلي في 53 مباراة بقميص أرسنال بمختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 11 هدفاً وقدم 7 تمريرات حاسمة، وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي.