أعلن مركز التكنولوجيا والهندسة للاستخدام الفضائي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم نجاح باحثين صينيين في إجراء اختبار لاتصالات ليزرية ثنائية الاتجاه بين الأرض والقمر، بعد أكثر من عام من الاختبارات في المدار.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، أمس (السبت)، أن الفريق تمكن من إنشاء رابط اتصال ليزري ثنائي الاتجاه عبر مسافة تتجاوز 400 ألف كيلومتر، في خطوة توسع نطاق الاتصالات الفضائية بالليزر في الصين من المدار القريب من الأرض إلى الفضاء السحيق.

وأوضح المركز أن الاتصالات الليزرية تتميز عن الاتصالات التقليدية بالموجات الدقيقة بسرعات أعلى ونطاق ترددي أوسع، إلى جانب صغر حجم المعدات وخفة وزنها وارتفاع مستوى الأمان، مشيراً إلى أن تحقيق الاتصال بين الأرض والقمر يتطلب تجاوز تحديات تتعلق بدقة محاذاة شعاع الليزر، وضعف الإشارة، وسرعة نقل البيانات.

وقال رئيس فريق الاختبار يانغ لي إن الفريق طور تقنيات متقدمة للتتبع والمحاذاة وتصحيح تأثيرات المدار والغلاف الجوي، إضافة إلى تقنيات للكشف عالي السرعة عن الفوتونات المفردة واستخراج إشارات الاتصال من الضوضاء الخلفية.

وحقق الاختبار معدلات اتصال ثنائية الاتجاه بلغت 1.25 ميغابت في الثانية للرابط الصاعد، و100 ميغابت في الثانية للرابط الهابط.

ومن شأن هذه التقنية مستقبلاً توفير قناة عالية السرعة لنقل كميات كبيرة من الصور والبيانات العلمية التي ستنتجها المهمات القمرية، خصوصاً في ظل خطط استكشاف القمر وإنشاء محطة أبحاث قمرية.