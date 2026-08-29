أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (السبت)، توصل بلاده إلى اتفاق نفطي مع فنزويلا، وصفه بأنه «تاريخي».

وقال ترمب، عبر منصة «تروث سوشيال»، إنه وفقاً لتوجيهاته، وبالتنسيق مع رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز، ومن خلال شراكة مع القطاع الخاص، تمكن وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيغسيث من الاستحواذ على حصة مسيطرة في أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة في فنزويلا، من دون تحميل دافع الضرائب الأمريكي أي أعباء.

وأضاف أن الاتفاق من شأنه مضاعفة احتياطيات النفط الأمريكية وخفض أسعار البنزين بشكل ملحوظ.

يُذكر أن الولايات المتحدة تسعى إلى تأمين تدفق مستقر للنفط الخام الفنزويلي إلى مصافيها منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق نيكولاس مادورو مطلع العام الحالي.