أسرة أحمد السقا تتحرك قانونيًا ضد شائعة زواجه

أثارت أنباء متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول زواج الفنان المصري أحمد السقا خلال الفترة القادمة، حالة من الجدل، بعدما نسبت إليه الاستعداد لعقد قرانه خلال الأيام القادمة، دون صدور أي تأكيد رسمي منه بشأن ما تردد.

تحرك من أسرة أحمد السقا

وفي تطور جديد، أعلنت أسرة أحمد السقا اعتزامها اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الصفحات التي قامت بنشر وتداول هذه الأنباء، معتبرة أن ما يتم تداوله بشأن حياته الخاصة يستوجب التعامل معه بصورة قانونية.



ياسين السقا يحسم موقف الأسرة

وجاء الكشف عن هذا التحرك على لسان ياسين السقا، نجل الفنان، الذي تفاعل مع إحدى الصفحات التي نشرت خبرًا عن قرب زواج والده، وأعلن عبر تعليق له الاتجاه لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعة.

لا تعليق رسمي من أحمد السقا

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه التكهنات حول الحياة الشخصية للفنان أحمد السقا، خصوصًا ما يتعلق بإمكانية زواجه مرة أخرى، بينما لم يعلن الفنان حتى الآن بشكل رسمي عن أي خطوة جديدة تخص حياته العاطفية أو الزواج.

أحدث أعماله

وعلى النطاق الفني، يسجل السقا حضوره السينمائي حاليًا من خلال فيلم «خلي بالك من نفسك»، الذي يجمعه بالفنانة ياسمين عبدالعزيز في بطولة تعيدهما إلى شاشة السينما، بمشاركة عدد من النجوم، بينهم لبلبة، ومحمد رضوان، ومصطفى أبوسريع، إلى جانب ظهور مجموعة من ضيوف الشرف.

ويحمل الفيلم توقيع شريف الليثي في التأليف، ومعتز التوني في الإخراج، فيما يتولى تامر مرسي إنتاجه، وسط استمرار عرض العمل في دور السينما.