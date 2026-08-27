أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل ثلاثة عناصر شديدة الخطورة وضبط ثلاثة آخرين في مواجهة مسلحة مع تشكيل عصابي قام بسرقة سيارة نقل بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، في الواقعة المعروفة بـ«السرقة الهوليودية».

6 عناصر جنائية

وأوضحت الوزارة أن التشكيل العصابي ضم ستة عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق اتهامهم والحكم عليهم في عدد من الجنايات، أبرزها «السرقة بالإكراه، الشروع في القتل، الاتجار في المواد المخدرة، سلاح بدون ترخيص، وعاهة مستديمة». وعُثر بحوزتهم على بندقيتين آليتين، وبندقية خرطوش، وفرد خرطوش، والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وكمية من المسروقات المستولى عليها من ذات الواقعة ووقائع سرقات أخرى جارٍ حصرها.

تقنين الإجراءات

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام مستقلي سيارة «ربع نقل» بالسير خلف سيارة نقل أخرى بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وسرقة محتوياتها أثناء سيرها. وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي بأماكن اختبائهم بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وهو ما أسفر عن مقتل ثلاثة وضبط ثلاثة آخرين. واتُخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة.